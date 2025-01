ALLUMIERE - Ad Allumiere improvviso guasto ad un mezzo del servizio di igiene urbana porta a porta. A causa del guasto in alcune zone, in modo particolare quelle con le vie più strette, i rifiuti potrebbero non essere prelevati.

L'amministrazione ha provveduto subito a diramare l'avviso urgente e ha comunicato che il gestore del servizio si sta organizzando per risolvere il problema il prima possibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA