ALLUMIERE – TOLFA – Una sala piena, tanti volti diversi – amministratori, associazioni, docenti, cittadini, giovani e meno giovani – ma un filo comune: la voglia di fare della legalità non uno slogan, ma uno stile di vita. Sabato 6 dicembre l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica ad Allumiere e, nel pomeriggio, il teatro Claudio di Tolfa hanno ospitato la “Giornata di Cultura della Legalità”, che ha visto protagonisti il professor Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, e il dottor Aldo Alex Caputo, Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia e collaboratore della Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale. La mattinata ad Allumiere, introdotta e coordinata dalla giornalista Romina Mosconi, si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Luigi Landi, della vicesindaca Marta Stampella e del presidente dell’Associazione Madonna delle Grazie, Mario Flamini, affiancato da altri esponenti del sodalizio. Presenti anche molte realtà del territorio: Ivo Moraldi, presidente del Gruppo Ciclistico che ogni anno organizza il Gran Premio "MdG"; il consigliere comunale Carlo Cammilletti; l’ex sindaco Giuseppino Cammilletti; i membri del direttivo dell’Usd Allumiere; Brunella Franceschini, presidente Snoq Allumiere e del Premio Letterario Femminile, plurale; Giuseppina Esposito, presidente della Pro Loco Tolfa; Elena Giannini, presidente della Fidapa; Stefania Cammilletti, presidente degli Amici della Musica e dell’associazione Poeti Allumiere; l’attore della Compagnia Teatrale Allumiere Remo Cirilli e la scrittrice Catia Galimberti.

Nel suo intervento, il sindaco Luigi Landi ha sottolineato come la legalità non sia una materia da “delegare” solo alle forze dell’ordine o alla scuola, ma una responsabilità quotidiana che riguarda ciascun cittadino. Landi ha richiamato in particolare il ruolo delle amministrazioni locali nel creare occasioni di incontro e confronto, ribadendo la volontà del Comune di Allumiere di proseguire su questa strada insieme alle associazioni, al mondo della scuola e alle famiglie, per costruire un percorso continuo e non limitato a un singolo evento.

Nel pomeriggio, il testimone si è spostato a Tolfa, dove al teatro Claudio, con la sindaca Stefania Bentivoglio, la vicesindaca Laura Pennesi ed esponenti della vita civile e associativa collinare, il confronto si è allargato ulteriormente. Tra il pubblico anche scuole di danza, associazioni culturali, rappresentanti del volontariato, della cultura e dello sport.

Dagli interventi delle amministrazioni è emersa la volontà di costruire un percorso condiviso che metta davvero al centro i giovani, considerati come “tessuto sociale su cui investire”, senza però dimenticare il patrimonio di esperienza degli adulti e degli anziani, chiamati a dialogare con le nuove generazioni e a fare da guide.

Nella parte finale, il microfono è passato anche alle associaazioni e agli insegnanti, che hanno sottolineato l’importanza di non farsi comprare da nessuno e di vivere la legalità come scelta di cuore, non solo come rispetto formale delle regole. L’invito rivolto ai presenti è stato quello di far diventare questa giornata un punto di partenza e non un episodio isolato: un impegno a creare rete tra scuole, parrocchie, istituzioni, associazioni, perché il messaggio di speranza e di bellezza non resti chiuso in una sala convegni, ma diventi un “tamtam benefico” in tutto il territorio.

La Giornata di Cultura della Legalità si è così trasformata in un grande laboratorio civile, dove la memoria delle stragi, il ricordo di figure come Falcone, Borsellino e don Tonino Bello, le storie di dolore e di riscatto raccontate da Mannino e Caputo, e le voci delle comunità di Allumiere e Tolfa hanno disegnato un unico orizzonte: educare alla legalità partendo dalla vita reale delle persone, con gesti concreti, scelte coraggiose e la volontà di non lasciare nessuno indietro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA