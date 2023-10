ALLUMIERE - Tragedia ad Allumiere: oggi pomeriggio, in zona stazione della Farnesiana (località Forcese), ha perso la vita per cause naturali il 49enne di La Bianca, Antonio Fabbi.

L'uomo era andato ad aiutare due amici a raccogliere le olive, poi è stato colto da un malore e si è allontanato ed è stato poi ritrovato riverso sul volante della sua auto.

Sul posto l'ambulanza e l'auto medica, ma per Antonio non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri di Tolfa e i vigili del fuoco.

Dopo l'accertamento della morte, il corpo è stato trasferito con il carro funebre. L'uomo era molto conosciuto e apprezzato.

Per anni ha gestito il distributore che era nella piazza di Allumiere ed ora era autista degli autobus turistici. Era un uomo simpatico, sempre con la battuta pronta ed era molto schietto e vero. Il suo hobby preferito era andare a funghi.