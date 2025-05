ALLUMIERE - L'assessore del Comune di Allumiere, Simone Ceccarelli, interviene in merito alla Festa di Liberazione che si è svolta lo scorso 25 aprile.

"Quest'anno la celebrazione è stata incentrata sull’esperienza della Resistenza allumierasca, a partire dall’inaugurazione della lapide dedicata ai ventiquattro partigiani di Allumiere, schierati davanti al plotone d’esecuzione nella nostra piazza, il 7 aprile del 1944, poi deportati a Bracciano e a via Tasso, e continuando poi con gli interventi del sindaco e della presidente dell’Anpi - scrive l'assessore Ceccarelli - per gli 80 anni della Liberazione anche la partecipazione è stata molto nutrita, forse più degli anni passati. Noi abbiamo partecipato, come sempre, in maniera numerosa, con le nostre bandiere rosse e con quelle della pace, tema sul quale la nostra associazione non ha mai avuto esitazioni né tentennamenti, sul quale abbiamo organizzato iniziative importanti e del quale parleremo ancora giovedì 8 maggio, con l’eurodeputato S&D Marco Tarquinio, con la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino e con Stefano Fassina. È stato lanciato un forte segnale antifascista ed Allumiere ha dato anche quest’anno prova della sua profonda appartenenza democratica e popolare".

