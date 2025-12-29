ALLUMIERE – L’ex sindaco di Allumiere, Augusto Battilocchio, è il nuovo presidente dell’associazione culturale e politica "Enrico Berlinguer". Quello che fino a ieri era solo un sussurro tra i vicoli e i caffè di piazza della Repubblica, oggi è una realtà ufficiale che promette di cambiare gli equilibri culturali del territorio.

L'ex sindaco, figura storica e carismatica che ha segnato decenni di vita pubblica, riprende il timone di una delle realtà più vivaci e identitarie della zona. Dopo un periodo di assenza dai ruoli di vertice, Battilocchio sceglie la "Berlinguer" per rientrare a gamba tesa nel dibattito sociale e politico e guidare la cultura della sinistra allumierasca.

La scelta di guidare un’associazione che porta un nome così pesante nell'immaginario collettivo non è certo casuale: sa di riscossa, di visione e, soprattutto, di futuro.

Il circolo lo ha nominato all'unanimità, vedendo nel nuovo presidente l’unica figura capace «di ridare smalto e autorevolezza a una proposta culturale che ha bisogno di leadership».

L'associazione Berlinguer si prepara dunque a una nuova stagione di fuoco: «dibattiti accesi sulle criticità del territorio e iniziative culturali di rottura».

Una presenza costante che promette di farsi sentire: «Battilocchio – afferma il circolo - non è un uomo da "presidenza di facciata". La sua gestione si preannuncia energica, dinamica e, come sempre, senza peli sulla lingua».

