TARQUINIA – Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia lo hanno rintracciato grazie ad uno specifico applicativo che consente di rilevare tra le persone che alloggiano all’interno di strutture ricettive, la presenza di persone sospette o con provvedimenti a carico da eseguire.
Così, un 46enne pregiudicato, originario della provincia di Terni, è stato arrestato dalla Polizia in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nell’anno 2023 dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni.
L’uomo, condannato in via definitiva per furto aggravato commesso alcuni anni prima nella provincia umbra, si trovava a Tarquinia in un appartamento adibito ad uso turistico.
Rintracciato mentre rientrava nello stabile e tempestivamente fermato dai poliziotti del Commissariato, la sera del 15 ottobre , dovrà ora scontare la pena di quattro mesi di reclusione.
Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.
Presunzione di innocenza: Per indagato si intende una persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari in un procedimento penale. Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza, fino al terzo grado di giudizio, che si basa sull’articolo 27 della Costituzione italiana, secondo il quale una persona “Non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”. La direttiva europea n 343 del 2016, recepita con la legge delega n 53 del 2021 stabilisce che "nessun indagato possa essere considerato come colpevole prima che nei suoi confronti venga emessa una sentenza di condanna".
