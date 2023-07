Nella ricorrenza del decimo anniversario della scomparsa di padre Renato Maria Saveri, è stata celebrata ieri alle 18,30 nella chiesa della Santissima Trinità in Viterbo una solenne liturgia eucaristica presieduta dal padre Giuseppe Cacciotti, a cui ha preso parte anche una rappresentanza del sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio. Nato a Viterbo il 4 settembre 1927, padre Renato emise i voto religiosi nell’ordine Agostiniano il 14 novembre 1944 e venne ordinato sacerdote il 28 giugno 1943. Fu quindi parroco e priore della basilica di Santa Maria del Popolo a Roma dal 1953 al 1963, anno in cui venne inviato a Viterbo nel convento della Trinità, dove svolse ininterrottamente, fino alla morte, il ministero sacerdotale come parroco, professore nelle scuole statali, assistente degli scout, animatore della fraternità agostiniana secolare e cappellano della delegazione della Tuscia e Sabina del sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio. Disponibile e affabile con tutti, ha lasciato un ottimo ricordo di sé come religioso e sacerdote, rimpianto da tutti coloro che l’anno conosciuto.