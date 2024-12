CERVETERI – Ancora cultura e spettacolo nel sito archeologico della Banditaccia. Si terrà oggi alle 21 un nuovo appuntamento culturale dell’attore e regista Agostino De Angelis, in uno dei luoghi più suggestivi della Necropoli: l’area della Tomba delle Cinque Sedie. L’evento è stato organizzato dal Gar sezione Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia con l’associazione culturale ArcheoTheatron, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Lo show di poesia, musica e immagini, dal titolo “Quando Anima incontra Amore” di Salvatore Uroni, che si svolgerà nella tipica piazzetta funeraria della tomba, sarà un viaggio introspettivo, un incontro tra anime che ritrovano se stesse e che ricercano l’unione l’uno con l’altro. A dialogare con l’autore dei libri, sulle emozioni in essi contenute, sarà la giornalista Barbara Pignataro.

Oltre all’inconfondibile voce di De Angelis, l’accompagnamento musicale di Francesco Pastore e le figurazioni visive delle opere di Carlo Grechi. Foto e riprese video di Mauro Zibellini. Anche l’appuntamento odierno, patrocinato gratuitamente dal comune di Cerveteri, si colloca nella sesta edizione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi”.

