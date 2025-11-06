CIVITAVECCHIA – Alla Marina di Civitavecchia al posto della Statua del Bacio compare il Titanic. Non è uno scherzo ma una delle installazioni legate al natale, le luminarie per meglio capirci.

Quelle che da ottobre stanno trasportando la città in uno spirito natalizio, o almeno così dovrebbe essere nei piani del Pincio ma se l’installazione precoce delle luminarie ha suscitato l’ilarità di molti cittadini la comparsa del Titanic a piazza della Vita non è certo da meno e l’ironia è facile.

Si stanno moltiplicando i post goliardici sui social come ad esempio «Ce mancava er Titanic a Civitavecchia! Per ricordacce er fonno che se stà a tocca!» oppure «Ce tocca la fine del Titanic» o «Civitavecchia va a fondo come il Titanic, come gli viene in mente» e molti altri ancora.

Certo, se si dovesse ragionare con il detto “nel bene o nel male purché se ne parli” allora questa installazione sarebbe un centro per l’amministrazione comunale, se invece l’obiettivo era un altro - come la famosa “ribrandizzazione” auspicata dall’assessore al Turismo Piero Alessi per Civitavecchia - allora forse c’è qualcosa da rivedere.

