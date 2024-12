È stato sorpreso alla guida ubriaco, con un tasso di alcol nel sangue tre volte il limite consentito. E’ accaduto la notte tra martedì e mercoledì nel corso di un controllo congiunto dei carabinieri della stazione di Carbognano e dell’aliquota Radiomobile.

Controllo che è avvenuto nei pressi del lago di Vico e nell’abitato di Carbognano, in considerazione della notevole presenza di turisti e dello svolgimento di sagre ed eventi estivi.

È così che è stato bloccato un uomo che, come detto, si era messo alla guida con un tasso alcolemico di oltre 3 volte superiore al limite di legge: durante il controllo, l’uomo è stato comunque collaborativo e, come suggerito dai militari, un suo amico si è preoccupato di riportarlo a casa per evitare ulteriori conseguenze. La patente di guida gli è stata ritirata.

Durante gli altri controlli nei pressi del Lago di Vico, a bordo di un'autovettura sono stati rinvenute alcune dosi di hashish e il guidatore segnalato per uso personale di stupefacenti, così come a Carbognano dove un cittadino straniero è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e, analogamente, segnalato come assuntore alla Prefettura.