TARQUINIA - Continua l’impegno in difesa dell’ospedale di Tarquinia. Il comitato “Insieme per l’ospedale di Tarquinia” conferma la preoccupazione per il futuro del nosocomio e invita i cittadini al concertone indetto per domenica pomeriggio alla Cittadella di Semi di pace. «Nonostante i comunicati trionfalistici della ASL - dicono dal comitato - siamo molto preoccupati per il futuro del nostro nosocomio, anche per le allarmanti notizie che riguardano altri ospedali, del Viterbese e non solo. Riteniamo che sia più che mainecessario mantenere alta la guardia e per questo è fondamentale il supporto di tutti i cittadini. Il concertone di domenica prossima, alla Cittadella di Semi di Pace, ad ingresso libero, racconterà la generosità di tanti artisti che proporranno le loro performance musicali a vantaggio dell’ospedale di Tarquinia, insieme ai volontari impegnati per la riuscita dell’evento. Strumentisti ed artisti impersoneranno con la propria sensibilità artistica la lotta intrapresa dalla nostra comunità per difendere un presidio ospedaliero da sempre vanto dei tarquiniesi.

L’occasione d’impegno sociale degli artisti sarà anche una grande opportunità, per chi vorrà partecipare, di conoscere una realtà musicale che ha un’identità ormai riconoscibile fatta di professionisti, contaminazioni, passione e consapevolezza di quanto l’espressione attraverso le note parli oltre le parole».

«Ricordiamo - concludono dal comitato : domenica 7 luglio dalle 17,30 Concertone per l’ospedale alla Cittadella di Semi di Pace.Vi aspettiamo».

