CERVETERI – Alessio Pascucci è il nuovo amministratore unico della Multiservizi Caerite. Oggi, negli uffici della municipalizzata, l’assemblea dei soci e la firma, da parte della sindaca Elena Gubetti, dell’atto di nomina. Succede alla dottoressa Ilaria Sterpa, che in questi mesi di sede vacante, in qualità di presidente del collegio sindacale, ha ricoperto il ruolo di amministratore pro-tempore. «Quella di Alessio Pascucci – dichiara Gubetti – è una figura di chiara e comprovata esperienza amministrativa: ha svolto per due mandati il ruolo di sindaco della nostra città e conosce approfonditamente il territorio. La Multiservizi Caerite riveste un ruolo fondamentale all’interno del tessuto cittadino: ha in capo la gestione del verde e della pubblica illuminazione, dei servizi cimiteriali e soprattutto del sistema farmaceutico comunale, che con le sue sei farmacie è sempre più un punto di riferimento per le attività di cura e prevenzione. Sono certa che le competenze e le capacità di Alessio, sapranno elevare ulteriormente gli standard dei servizi offerti e dunque la qualità della vita del territorio».

«Auguro ad Alessio Pascucci un ottimo e proficuo lavoro – conclude il primo cittadino – allo stesso tempo, ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a Ilaria Sterpa per la professionalità e la dedizione con le quali in questi mesi ha guidato la nostra municipalizzata. Un ulteriore ringraziamento lo rivolgo al dottor Andrea Di Veroli, revisore dei conti della municipalizzata, che in questi mesi ha offerto uno straordinario contributo alle attività, affiancando con continuità, dedizione ed estrema disponibilità Sterpa in questa fase di transizione»