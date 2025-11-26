TOLFA - Dal 2 al 7 dicembre torna a Tolfa la Raccolta Alimentare, l’iniziativa che ogni anno mobilita cittadini, associazioni e volontari con un unico obiettivo: offrire un aiuto concreto alle famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà. Un appuntamento ormai radicato nel tessuto sociale del paese, capace di trasformare piccoli gesti quotidiani in un grande segno di solidarietà collettiva.

«Per una settimana intera sarà possibile donare generi alimentari di prima necessità, contribuendo a sostenere chi, sul territorio, vive situazioni di fragilità. Pasta, riso, olio, zucchero, legumi, alimenti per l’infanzia e prodotti a lunga conservazione: ogni contributo, anche il più semplice, diventa un tassello fondamentale per costruire una rete di sostegno reale e immediata - spiega l’assessore Alessandro Tagliani - il momento centrale dell’iniziativa sarà la giornata di consegna prevista per il 7 dicembre alle ore 10 in piazza Vittorio Veneto: qui volontari e rappresentanti delle associazioni del territorio accoglieranno i partecipanti, raccoglieranno le donazioni e illustreranno il percorso attraverso il quale gli aiuti saranno distribuiti alle famiglie individuate dai servizi sociali e dalle realtà attive nel settore”.

La Raccolta Alimentare non è solo un gesto benefico, ma una testimonianza concreta di quanto la comunità tolfetana sappia restare unita nei momenti di bisogno, trasformando la solidarietà in un valore vissuto, condiviso e visibile. Per informazioni: +39 3921244665 — assessoretagliani@comuneditolfa.it «Un invito semplice - conclude l’assessore Tagliani - ma potente: partecipare significa fare la differenza. Vi aspettiamo”.