TOLFA - Torna a Tolfa l'atteso Festival Tolfa Gialli&Noir. Sabato 30 novembre a partire dalle ore 18 si alzerà il sipario del riuscitissimo appuntamento del Festival Tolfa Gialli&Noir, un evento letterario che si è consolidato negli anni a livello nazionale per la sua formula originale e divertente, l'assetto teatrale con originali scenografie realizzate quest’anno in collaborazione con la nota artista Valentina Vannicola, e l'alta qualità delle proposte che coinvolgono autori italiani e internazionali, anche grazie alla preziosa partnership con la Reale Ambasciata di Norvegia, l'associazione Norla e il Centro Studi Italo-Norvegese di Tolfa.

Per presentare questa edizione del 2024 si è svolta martedì mattina nella sala conferenze della Fondazione Cariciv di Civitavecchia alla presenza della presidente Gabriella Sarracco, la quale da buona padrona di casa, ha accolto gli organizzatori di questo meraviglioso Festival che, di volta in volta, sta conquistando sempre più spazio e successo.

Il Tolfa gialli e noir giunge quest'anno alla sua 11esima edizione. A raccontare il Festival e le sue novità sono stati la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, il direttore del polo culturale di Tolfa Giordano Iacomelli e il direttore artistico del Festival Gino Saladini. "Fin dall'inizio siamo stati vicini agli organizzatori di questo bellissimo Festival che è quasi unico nel panorama nazionale - ha sottolineato la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco - faccio i complimenti agli organizzatori checsvolgono un lavoro eccezionale ed è giusto sottolineare che in questo Festival hanno mosso i primi passi molti scrittori di gialli e noir che da qui hanno spiccato il volo e sono oggi famosi e altrettanti sono quelli famosi che hanno voluto partecipare al Festival e continuano ad esserne legati. Auspichiamo che tante persone da tutto il territorio salgano a Tolfa per partecipare a questa undicesima edizione".

Il direttore artistico del Tolfa Gialli&Noir, Gino Saladini in primis ha ringraziato la Fondazione Cariciv per la vicinanza e il sostegno e ha sottolineato l'importanza e la notorietà che questo Festival sta assumendo di anno in anno.

Giordano Iacomelli ha invece spiegato: "Ritorna Tolfa il Festival Tolfa Gialli&Noir con la 11esima edizione. Nuovo appuntamento con il calassico format del dialogo tra autori norvegesi e italiani. Ritorniamo al teatro Claudio con vivo entusiasmo. Ringraziamo sempre la Fondazione Cariciv che, fin dalla prima edizione, ci sostiene e ci dà la possibilità di continuare. Ringraziamo anche Ole Tolsdat per il fondamentale lavoro di connessione con il mondo letterario norvegese. Quest'anno abbiamo anche l'onore di avere la preziosissima collaborazione di Valentina Vannnicola per la la scenografia".

Il Festival si svolge al Teatro Claudio di Tolfa, con ingresso gratuito; l'edizione 2024 del Festival avrà come protagonisti due eccellenti esponenti del "Noir" italiano e internazionale.

Per la letteratura italiana, ospite è Alessandra Carati, finalista del Premio Strega 2022 - la più votata dai presidi letterari della Società Dante Alighieri nel mondo, e vincitrice del Premio Viareggio-Rèpaci Opera Prima. Al Tolfa Gialli&Noir la Carati presenta il suo ultimo romanzo "Rosy" edito da Mondadori Rosy nato dall'incontro fra l'autrice e Rosa Bazzi e, dunque, incentrato sulla strage di Erba.

Ospite come esponente del panorama internazionale sarà invece lo scrittore norvegese Aslak Nore, che ha ricevuto il prestigioso premio Riverton per il miglior romanzo poliziesco.

Dopo aver studiato Scienze Sociali a New York Aslak Nore si è unito ai reparti speciali dell'esercito norvegese in Bosnia, ha vissuto in America latina, lavorato come giornalista in Iraq e in Afghanistan e attualmente vive in Provenza. Il libro che presenta al Tolfa Gialli&Noir si intitola: "Il cimitero del mare" è pubblicato in più di venti Paesi e in Italia è edito da Marsilio. A condurre l'evento con la sua grande esperienza nel settore e la sua inimitabile verve, il noto criminologo e autore Gino Saladini, che con le sue brillanti doti di comunicatore presenterà e intervisterà gli scrittori in una atmosfera colloquiale e divertente.

L'evento è organizzato dall'associazione "Chirone" in collaborazione con "Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop." (un pool di professionisti in ambito archeologico e culturale che in parallelo gestisce a Tolfa il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e diverse manifestazioni) e si avvale del prezioso sostegno della Fondazione Cariciv di Civitavecchia e della collaborazione del Comune di Tolfa. Tra gli ospiti delle passate edizioni: Sandrone Dazieri, Marco Vichi, Alessandro Robecchi, Massimo Carlotto, Maurizio De Giovanni, Marco Malvaldi, Gianni Biondillo, Massimo Lugli, Gian Mauro Costa, Elisabetta Bucciarelli, Luca Crovi, Lorenza Ghinelli, Franco Limardi, Paolo Roversi, Roberto Costantini, Emilio Orlando, Matteo Monforte, Piergiorgio Pulixi, Francesco Bruno, Fabiano Massimi, Michele Vaccari, nonché autori norvegesi quali Gard Sveen, Tom Egeland, Thomas Enger, Helene Flood, Gunnar Staalesen, Ingar Jhonsrud, Kjell Ola Dall e Jorgen Brekke.

