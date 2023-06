Tragedia sfiorata domenica sera in viale IV Novembre, nella zona Cappuccini, dove un albero è crollato sulla strada danneggiando un’auto in sosta e la recinzione di un’abitazione davanti.

Il fatto è accaduto intorno all’ora di cena. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno nella zona. L’albero è finito sul cofano di una Fiat parcheggiata a bordo strada e sul cancello dell’abitazione davanti.

A parte i danni alla vettura e alla recinzione, non si è registrato per fortuna alcun ferito.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e per rimuovere la pianta.

Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e regolare la viabilità.

Durante l’intervento dei vigili del fuoco, infatti, la strada è stata chiusa al traffico.