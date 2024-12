TOLFA - Il presidente Giulio Onori annuncia una nuova iniziativa per tutti gli utenti dell'Università Agraria di Tolfa: l'acquisto di piante di ulivo e da frutto.

«Informiamo tutti gli utenti dell'Università Agraria di Tolfa che fino al 30 ottobre - spiega il presidente dell’ente collinare, Giulio Onori - procederemo con la raccolta delle prenotazioni per l'acquisto a prezzo contagioso di piante di ulivi e piante da frutto. Si chiede agli utenti interessati di recarsi presso l'ufficio del nostro Ente nei giorni di apertura al pubblico per la compilazione del modello di prenotazione che ha validità di impegno. Ci teniamo a specificare che l'acquisto avverrà esclusivamente qualora si trovi la disponibilità richiesta».

Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio dell'Ente collinare nei giorni di apertura al pubblico, ossia il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.

