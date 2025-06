ALLUMIERE - Tutto pronto per la 22ª Festa del Vino e del Tartufo di Allumiere. Dal 27 al 29 giugno la Contrada Buro accoglierà tutti nel cuore del Faggeto per tre giorni indimenticabili tra gusto, tradizione e spettacolo.

All’inizio di questa calda estate, immersi nella frescura incantata del monumento naturale del Faggeto di Allumiere, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 22ª Festa del Vino e del Tartufo, promossa come sempre alla grande dalla Contrada Buro, guidata con passione dal presidente Mariani.

Una manifestazione diventata ormai un classico nel panorama degli eventi estivi del territorio, sinonimo di eccellenza gastronomica, straordinaria accoglienza e coinvolgente spirito contradaiolo. Per tre giorni – oggi, sabato 28 e domenica 29 giugno – l’area dell’impianto sportivo “La Cavaccia” si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove si incontrano gusto, spettacolo, convivialità e goliardia. I colori protagonisti di questa imperdibile fest sono bianconeri simbolo di un’identità forte e coesa tipica dei contradaioli del Burò. Tradizione e innovazione saranno il filo conduttore di un evento organizzato con cura meticolosa, attenzione ai dettagli e autentico amore per la tradizione e per la propria Contrada. I contradaioli – noti per il loro spirito accogliente e goliardico – accoglieranno il pubblico con entusiasmo, calore e un sorriso sincero, rendendo ogni visitatore parte della famiglia bianconera. La cucina è il regno delle cuoche bianconere cultrici dei sapori autentici: fiore all’occhiello della manifestazione, infatti, è senza dubbio lo stand gastronomico, aperto tutte le sere a partire dalle ore 20:00. Le cuoche della Contrada Buro, vere e proprie custodi del gusto, sapranno conquistare anche i palati più esigenti con piatti super appetitosi, elaborati con maestria e passione. Protagonista assoluto il tartufo, declinato in ricette tradizionali e creative, accompagnato da vini locali eccellenti, selezionati tra le cinque cantine del territorio presenti alla festa. Tra gli irresistibili sapori: tagliolini al tartufo, crostini, arrosti, arrosticini, formaggi, salumi e dolci tipici, tutti rigorosamente preparati con ingredienti del territorio. Sarà anche possibile acquistare tartufi freschi negli stand dedicati, per portare a casa un assaggio di questa preziosa eccellenza. Un programma ricchissimo di eventi e spettacoli imperdibili. Ma la 22ª Festa del Vino e del Tartufo non è solo enogastronomia: è anche spettacolo, musica, sport, tradizione e tanto, tantissimo divertimento. Il programma è un concentrato di emozioni e varietà, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età. Oggi alle ore 16:30 prenderà il via la Gimkana equestreO; alle 18:00 il Torneo di calcio (categoria 2015); alle ore 21:00 Gran Gala “Ballando sotto le stelle”: le migliori scuole di danza del comprensorio si esibiranno in uno spettacolo elegante e mozzafiato. Alle ore 22:00 si disputerà la econda parte della gimkana equestre e dalle ore 23 DJ set con No-Stain: musica e birra a fiumi fino all’alba. Sabato 28 giugno alle ore 18:00 “Fojetta d’oro - Memorial Rodolfo Luchetti”: un evento dal forte valore simbolico e affettivo per la comunità bianconera; alle ore 20 apertura dello stand gastronomico; alle 23 “Notte evento ScuolaZoo”, l’appuntamento giovanile più atteso dell’estate. A seguire DJ set con Dario Di Medoro, performer d’eccezione. Domenica 29 giugno alle 9:30 Gara dei cani da tartufo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani; alle ore 12 Raduno Vespa Special con possibilità di pranzo presso lo stand; alle 16 Corsa degli asini A3, uno dei momenti più amati e divertenti; alle ore 22:30 si disputerà l’amato Mini Palio delle Contrade: una sfida tra i migliori asini del territorio, con la partecipazione delle sei contrade di AllumiereTutte le sere – Open bar e musica fino a tarda notteTradizione, accoglienza. L’atmosfera che si respira alla Festa del Vino e del Tartufo è unica: un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, ospitalità e leggerezza, buona tavola e intrattenimento. È il modo bianconero di vivere la comunità: con allegria, spirito di servizio, amore per le proprie radici.Ogni dettaglio è pensato per far sentire ogni visitatore il benvenuto. Dalla cura dell’allestimento alla programmazione artistica, dalla qualità dei piatti alla professionalità dello staff, ogni elemento concorre a costruire un’esperienza che va ben oltre la semplice “sagra”: è una festa dell’anima, delle relazioni, dell’identità collettiva.Non solo una festa, ma un'esperienzaChi sceglie di vivere la Festa del Vino e del Tartufo sceglie un’esperienza autentica, fatta di emozioni vere, profumi intensi, risate sincere. È l’occasione perfetta per scoprire – o riscoprire – il fascino di Allumiere, incastonato tra le colline e il verde del Faggeto, e per lasciarsi coinvolgere dal calore contagioso della Contrada Buro.Per informazioni e prenotazioni tavoli per la cena, è possibile contattare: 351 8724153 oppure il 327 2360660. “Vi aspettiamo numerosi da oggi al 29 giugno al campo sportivo "La Cavaccia" di Allumiere - spiega il presidente Mariani - tre giorni all’insegna del buon cibo, dell’ottimo vino, del divertimento e della migliore compagnia bianconera. La Festa del Vino e del Tartufo è l’evento dell’estate che non potete perdervi!”!

