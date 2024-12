ALLUMIERE - Grande e importante novità in collina: ad Allumiere parte il servizio di Trasporto Pubblico Locale sperimentale per 4 mesi grazie alla progettualità del comune di Allumiere e al finanziamento della Regione Lazio e all'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera.

La giunta Landi ha, infatti, ottenuto un finanziamento regionale per poter attivare in maniera sperimentale (per ora) il servizio di Trasporto Pubblico fino al 31 dicembre prossimo. Il servizio è gestito in collaborazione tra il Comune di Allumiere e quello di Tolfa. Al momento sono attive 5 corse che collegano Allumiere con La Bianca, Tolfa e La Farnesiana. Le corse si ripeteranno durante la giornata affinché si possano raggiungere questi luoghi e ritornare in momenti diversi della giornata stessa.

"Ovviamente - spiega il sindaco di Allumiere, Luigi Landi - l'impostazione iniziale sarà sottoposta al vaglio della effettuazione dei percorsi per migliorare e, magari, rispondere meglio a quello che sono e saranno le esigenze e le istanze più significative della cittadinanza. È un progetto che condividiamo con il comune di Tolfa e ringraziamo la Regione Lazio e l'assessore alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera".

Il Servizio potrebbe subire aggiustamenti e cambiamenti nei prossimi giorni in conseguenza della sua sperimentazione. Gli orari delle corse e i percorsi sono specificati in apposite tabelle. Soddisfazione è stata espressa da parte del sindaco Landi e dell'amministrazione comunale "per aver risposto ad una reale esigenza e a istanze da tempo richieste da parte della cittadinanza. Nei prossimi giorni daremo ulteriori informazioni ancora più dettagliate alla cittadinanza".

©RIPRODUZIONE RISERVATA