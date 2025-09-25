È iniziato ieri mattina il processo in Corte d’Assise a Viterbo per Ian Patrick Sardo, il giovane , il 32enne accusato di aver ucciso il 68enne Renzo Cristofori con 5 coltellate sotto casa sua, nel centro di Caprarola. Il delitto è avvenuto la sera del 27 novembre.

All’apertura del processo, si sono costituite parti civili la mamma e la sorella della vittima, assistite dall’avvocato Andrea Marinelli.

È stata respinta invece la stessa richiesta avanzata dal Comune di Caprarola assistito dall’avvocato Manuela Martinangeli.

L’imputato, difeso dai legali Paolo Casini e Vania Bracaletti, era presente in aula.

I suoi avvocati hanno prodotto una sostanziosa documentazione sanitaria e hanno chiesto una perizia psichiatrica super partes, sulla quale la corte si è riservata.

Tra questa l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva disposto il ricovero in Rems per il 32enne ma mai eseguito per mancanza di posti, i certificati della Asl che ricostruiscono il suo percorso psichiatrico, le tre perizie a cui è stato sottoposto negli ultimi anni per altri episodi di cui due lo indicano come “parzialmente capace di intendere e di volere”e una “totalmente”.

Si tornerà in aula il prossimo 9 ottobre per l’ascolto dei primi testimoni.