LADISPOLI - È ufficialmente partita la stagione estiva a Campo di Mare. Sabato mattina si è svolta l’inaugurazione delle attività promosse dalla Asd Marina di Cerveteri e dall’associazione nautica Campo di Mare, due realtà storiche che, anche quest’anno, animeranno l’estate con sport, iniziative sociali e promozione del territorio. «Una mattinata speciale – ha detto il sindaco Gubetti – che segna l’inizio di un’estate di sport, salute e benessere. La Asd Marina di Cerveteri sarà protagonista per il terzo anno consecutivo, mentre l’Associazione Nautica è da 57 anni un punto di riferimento per il nostro mare e la nostra comunità». L’avvio della giornata ha visto la partecipazione di numerosi sportivi, adulti e bambini, che si sono cimentati nelle attività in mare con le tavole da Sup. L’area dedicata agli sport acquatici, fortemente voluta dall’Amministrazione, rappresenta un punto di incontro e benessere psicofisico, oltre che una proposta turistica alternativa e sostenibile. «Vedere la spiaggia e lo specchio d’acqua così affollati è stata la conferma di quanto questa iniziativa sia valida e apprezzata – ha aggiunto Gubetti – Roberta Mariani, presidente della Asd Marina di Cerveteri, insieme a uno staff di alto livello tra cui la campionessa italiana di surf Marta Begalli e la campionessa mondiale di Supfit Cecilia Pampinella, ha già pronte tantissime attività per l’estate». Riflettori puntati anche sulla presenza di tre bagnini che dal 26 giugno presidieranno tutti i giorni, fino alla fine di agosto, le spiagge libere. «Un’iniziativa non obbligatoria, ma realizzata grazie alla collaborazione con la Capitaneria e alla sensibilità condivisa sull’importanza della prevenzione e della tutela della vita in mare».

