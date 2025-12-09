“From Study to work Event”: al teatro San Leonardo, una giornata dedicata alle competenze trasversali per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro nel modo giusto e con una mentalità vincente. Si tratta di un workshop innovativo, organizzato dalla Futura Free-società benefit che si terrà il prossimo 13 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, rivolto ai giovani che permetterà di ascoltare relatori internazionali, scoprire le competenze più richieste dal mercato, interscambio tra ragazzi e divertirsi in un ambiente stimolante. La sindaca Chiara Frontini, in apertura di conferenza stampa, ha detto che «oggi è sempre più importante creare competenze trasversali che connettano imprese, attività commerciali ed educazione. Serve creare opportunità sul territorio da mettere a disposizione dei giovani». Andrea Proietti, organizzatore dell’evento e coach e formatore professionista, ha rimarcato che «l’obiettivo è quello di permettere ai giovani di orientarsi di fronte a una società che corre e in cui servono competenze e capacità trasversali. Saranno relatori Federica De Benedittis, esperta in filantropia strategica; Arturo Mariani, speaker notivazionale, Barbara Riccardi, ambasciatrice Global Teacher Prize 2016, Federica Tozzi, executive coach e medico psichiatra e io che rappresento la società organizzatrice». Il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, ha ribadito l’importanza della formazione per i giovani, mentre le insegnanti dell’istituto onnicomprensivo di Orte, Germana Fabbrica e Carmen Nuzzo, hanno puntato sulla centralità della formazione emotiva alla pari dei quella scolastico-accademica. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Noemi Totonelli, docente tutor di Itssixellence, che ha detto «come sia fondamentale affiancare e guidare gli studenti dopo il diploma e la laurea formandoli e rendendoli pronti per affrontare il mercato del lavoro». Loredana Badini, presidente di Confcommercio Lazio Nord, ha ribadito che «appoggiamo convintamente ‘From Study to work Event’ perché serve fare uscire i giovani dalla zona di comfort e investire in formazione e sviluppo per il loro futuro professionale». Giuseppe Berardino, proprietario del teatro San Leonardo, si è detto entusiasta di mettere a disposizione la giornata del 13 dicembre per un evento così importante per la formazione e il lavoro giovanile. L'evento è a ingresso libero e gratuito su prenotazione e si rivolge specificamente ai giovani in transizione, ma anche a genitori, docenti e tutti gli educatori che li supportano nel delicato e cruciale passaggio: dai banchi di scuola al mondo del lavoro. Il rapporto tra formazione e sviluppo emotivo è stato ribadito da molti relatori della conferenza stampa perché il messaggio, aumentando la sicurezza e l'autostima, apre alle strade del dialogo e della gestione costruttiva delle sfide, superando la non-comunicazione.