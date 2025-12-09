TARQUINIA - Al teatro “Rossella Falk” la stagione 2025-2026 promossa dal Comune di Tarquinia e Atcl – Lazio prosegue con lo spettacolo “L’apocalisse”. Domenica 14 dicembre, alle 18, salirà sul palco l’attore Valerio Aprea. Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e l’inerzia che lo frena, Aprea porta in scena una serie di monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox, in un assolo iperbolico attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia laddove comicità e assurdo divengono strumenti affilati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’apocalisse. Dall’incontro tra l’attore e il disegnatore all’interno di Propaganda live su La7 nasce uno spettacolo che inserisce alcuni dei monologhi più significativi di quell’esperienza all’interno di un discorso più ampio fatto direttamente al pubblico coinvolto a più riprese in quello che si può definire un assolo a metà tra il recital e la stand-up. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint, online sul sito eventi.archeoares.it o al botteghino del teatro “Rossella Falk” aperto due ore prima dell’inizio.

