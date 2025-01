TOLFA - A Tolfa un evento speciale di caratura nazionale: la proiezione del film “Liliana”. Un ritratto della grande vita e carriera della senatrice a vita Liliana Segre.

Appuntamento con la proiezione domani alle 18, presso il Teatro Claudio di Tolfa, in ccasione della Giornata della Memoria. A promuovere l’iniziativa il Comune collinare in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali.

Il documentario ripercorre la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre legata all’arresto, alla deportazione e allo struggente ultimo addio al padre.

La pellicola si basa su accostamenti, rimandi e contrasti tra il racconto storico e il ritratto contemporaneo di una delle donne più importanti del panorama italiano. Il docu-film mette in luce gli aspetti meno conosciuti della senatrice, facendo scoprire una figura culturale e politica moderna e appassionata nel trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza. A raccontarla sono le voci delle persone a lei vicine: i figli, i nipoti, personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Geppi Cucciari, Fabio Fazio, Enrico Mentana, i carabinieri della scorta, che permettono di avvicinarsi a una Liliana più familiare e privata.

