CERVETERI - Perchè sognamo? Cosa sono i sogni? Cercherà di rispondere a questi interrogativi la conferenza pubblica, "Mondo dei sogni" promossa dall'associazione Gnostica Italia e da Aps Caere Mare. Un pomeriggio, aperto a tutti, che sarà occasione per riflettere ma anche per capire ciò che, anche incosapevolmente, accade ogni volta che si dorme: il mondo dei sogni. L'accesso è libero. L'appuntamento è per sabato 9 novembre alle 17 al centro polivalente di via Luni a Cerenova.

©RIPRODUZIONE RISERVATA