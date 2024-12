SANTA MARINELLA - Torna anche quest'anno, all'interno del Villaggio di Babbo Natale al Castello di Santa Marinella, l'iniziativa solidale rivolta ai gatti più bisognosi promossa dalla Colonia felina degli Aristogatti, oggi sezione locale Enpa.

L'appuntamento questo pomeriggio alle 16 con l'aperitivo miciosolidale, in collaborazione con 30 km di Gusto. E per chi non ama gli alcolici, una cioccolata party con dolcetti natalizi della tradizione locale per raccogliere fondi per il mantenimento e le cure dei pelosi della colonia. Durante l'iniziativa sarà possibile iscriversi all'Ente per la Protezione degli animali e acquistare gadget e oggettini miciosi oltre alla “pesca di beneficenza” dove comprando un bigliettino a 2 euro si potrà tentare la sorte e vincere oggettini e premi di vario valore. I volontari della Colonia felina del Castello di Santa Severa da anni, tutti i giorni, combattono la loro piccola battaglia per sottrarre i loro amici pelosi a un infelice destino, e “pescando” anche un semplice oggetto, non solo si può fare, a poco prezzo, un simpatico regalo agli amici, ma è possibile anche dare un aiuto concreto e immediato ai mici: tutto il ricavato delle vendite sarà utilizzato per il mantenimento degli Aristogatti. Oltretutto queste splendide creature hanno grandi doti terapeutiche, riconosciute pure dalla medicina ufficiale. Insomma, le coccole di un gatto o di un cane funzionano meglio dei medicinali.

