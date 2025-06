LADISPOLI - Tutto pronto al Bosco di Palo per le tre giornate dedicate alle tradizioni dei popoli del Nord Europa: i vichinghi. Si parte già da oggi con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età: dal lancio dell’ascia, al tiro con l’arco, passando per i giochi vichinghi, laboratori di warpaint e acconciature tradizionali. Sarà presente all’interno dell’area anche un mercato artigianale tematico e la ricostruzione di accampamenti storici. Le serate saranno animate da momenti conviviali con musica dal vivo, birra artigianale e un’offerta gastronomica curata, con la partecipazione di artisti conosciuti a livello nazionale: Ragnarock, Cisalvichings e DJ Scorpion. L’ingresso è gratuito.

