LADISPOLI - Nonostante il monito dell’amministrazione comunale, l’annuncio dell’arrivo delle fototrappole e le varie denunce da parte di cittadini e volontari, gli incivili continuano imperterriti nella loro “missione”: abbandonare rifiuti.

A essere vittima di quella che ormai sembra una vera e propria “abitudine”, è ancora una volta la frazione di Olmetto - Monteroni. Frigoriferi, materassi, cassetti, buste di indifferenziato. Ce ne è per tutti i gusti. A denunciare ancora la situazione le guardie di Fareambiente Ladispoli in sopralluogo sul posto nella speranza di trovare qualche indizio per risalire ai “malfattori”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA