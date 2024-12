LADISPOLI - Anche i rappresentanti di Roma Capitale al fianco degli agricoltori da oltre un mese in protesta contro le politiche europee. Dal presidio di Torrimpietra sono partiti a bordo dei loro trattori, scortati da alcune volanti della Polizia di Stato e facendo il loro ingresso in città dove hanno successivamente incontrato alcuni rappresentanti dell’amministrazione capitolina, incassando un nuovo sostegno alla loro battaglia.

«Sarà presentata nei prossimi giorni una mozione in consiglio comunale», hanno infatti spiegato dalla categoria. Obiettivo: dimostrare solidarietà e cercare di aiutare gli agricoltori a ottenere dei risultati.

Prima tra le richieste sul tavolo, come ribadito in più occasioni: il giusto prezzo per i loro prodotti.

