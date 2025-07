CIVITAVECCHIA – «Esprimiamo forte preoccupazione per quanto riportato in queste ore in merito alla discarica militare di contrada Santa Lucia, al centro di un’inchiesta per disastro ambientale».

Lo dichiarano il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini. In queste ore si parla infatti di Centro Chimico sequestrato nell’ambito di un’inchiesta per disastro ambientale e di venti ufficiali indagati con un rischio legato a 20mila tonnellate di rifiuti bellici tossici.

«Le notizie relative – proseguono - al deterioramento dei contenitori, ai fusti corrosi e al rischio di dispersione di arsenico, iprite e altre sostanze tossiche nel suolo, nelle falde e nell’aria impongono la massima attenzione. Parliamo di un sito che per anni avrebbe dovuto garantire la sicurezza e l’isolamento di residuati bellici estremamente pericolosi, e che oggi rischia invece di trasformarsi in un problema ambientale di proporzioni gravi per il nostro territorio».

Dal Pincio promettono: «L’amministrazione comunale segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e delle indagini in corso, e continuerà a mettere a disposizione la propria collaborazione istituzionale per tutto ciò che sarà richiesto. Sollecitiamo – incalzano Giannini e Piendibene – la Regione Lazio e ARPA a rendere pubblici i dati sulle analisi in corso e, se non già attivato, a predisporre un monitoraggio permanente. Civitavecchia ha già sostenuto in passato un costo altissimo in termini ambientali e sanitari. La tutela della salute dei cittadini resta la nostra priorità assoluta e non ci fermeremo finché non sarà fatta piena luce su questa vicenda».

