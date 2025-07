TARQUINIA – Scontro camion – moto poco fa nei pressi della zona artigianale a Tarquinia, all’incrocio tra via Fermi e via Tassoni.

Intervento dell’elicottero del 118. Un 18enne a bordo del suo motorino, per cause in corso d’accertamento si è scontrato con un camion motrice finendo rovinosamente a terra.

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi del caso.

Il giovane centauro è stato trasferito all’ospedale Gemelli di Roma per gli accertamenti del caso. Secondo quanto appreso era cosciente.

