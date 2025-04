CIVITAVECCHIA – L’Università Agraria di Civitavecchia è pronta a voltare pagina, dopo le elezioni di questi giorni, arrivate a dieci anni di distanza dall’ultima volta in cui i soci sono stati chiamati al voto. Il nuovo consiglio, guidato dal neo presidente Menotti Demichelis e formato da Paolo Gorla, Franco Barlafante, Francesca Corvi, Maria Assunta Borgi, Diego Gaspari, Emanuele Dell’Anno e Cinzia Mastrogiovanni per la maggioranza, e Pasquale Marino, Antonio Cacace, Vincenzo Battilocchio in opposizione, è già pronto a lavorare per far ripartire la macchina amministrativa dell’ente.

LE REAZIONI – Alleanza Verdi e Sinistra esprime le più vive congratulazioni a Menotti Demichelis e a tutti i consiglieri eletti che lo accompagneranno in questa nuova e importante fase. «Sin dall’inizio abbiamo sostenuto con convinzione la candidatura di Demichelis, riconoscendone il valore politico, umano e amministrativo – ha spiegato la coordinatrice Anna Rita Zuena – la sua elezione rappresenta un chiaro segnale di discontinuità con la gestione passata e l’inizio di una stagione che auspichiamo sia improntata alla trasparenza, alla partecipazione e alla valorizzazione del patrimonio collettivo. Oltre all’elezione di Menotti Demichelis, nostro iscritto e dirigente, dobbiamo anche sottolineare il risultato del candidato consigliere Paolo Gorla, il più votato in assoluto tra i candidati e appoggiato proprio dal nostro partito. Un risultato straordinario che premia il lavoro, la coerenza e l’impegno portato avanti in questi anni. Siamo certi che questa nuova amministrazione saprà restituire centralità al bene pubblico, valorizzare il patrimonio collettivo e costruire un dialogo aperto con la comunità, nel segno della sostenibilità, dell’inclusione e della legalità. A Menotti Demichelis e a tutta la nuova squadra – ha concluso – va il nostro augurio di buon lavoro. AVS sarà al fianco di questo nuovo percorso, con spirito costruttivo e attenzione costante».

«Ce l’abbiamo messa tutta – ha commentato il candidato presidente Pasquale Marino – non abbiamo vinto, ma abbiamo costruito una proposta seria, credibile e piena di passione. E il fatto che ben 232 soci abbiano scelto la nostra “Lista n. 2 – Insieme per il Rilancio dell’Agraria” è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro progetto è nato dal basso e insieme al Comitato Usi Civici, con l’obiettivo di restituire voce ai soci e rilanciare l’Ente. Purtroppo abbiamo pagato anche il ritardo con cui siamo partiti, non riuscendo in tempo a far conoscere a tutti il nostro programma di rilancio. Ma l’esito delle urne ci conferma che la strada è quella giusta». Marino ha annunciato che, grazie al consenso ricevuto, siederà nel nuovo Consiglio di Amministrazione, insieme a Antonio Cacace e Vincenzo Battilocchio, risultati i più votati tra i candidati della Lista n. 2. «Porteremo dentro l’ente l’impegno, la serietà e la visione che abbiamo condiviso in questi mesi con centinaia di soci. Saremo minoranza costruttiva, ma soprattutto saremo rappresentanti di una comunità che chiede partecipazione, trasparenza e un vero rinnovamento». Un ringraziamento particolare va, conclude Marino, «a tutti i soci che ci hanno ascoltato, incontrato, sostenuto. Questo è solo l’inizio. Continueremo a lavorare per un’Agraria più vicina ai cittadini, più utile, più aperta. E a costruire – giorno dopo giorno – il cambiamento che la città di Civitavecchia merita».

«A nome mio personale e del Partito Democratico di Civitavecchia, desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Menotti Demichelis per la sua elezione alla carica di Presidente dell’Università Agraria. Una vittoria netta e significativa, che premia il lavoro, la coerenza e l’impegno portati avanti in questi mesi da Menotti e da tutte le persone che lo hanno sostenuto». Così il Segretario del Pd di Civitavecchia, Enrico Luciani, commenta l’esito delle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Università Agraria. «Voglio ringraziare e fare i complimenti – prosegue Luciani – anche ai candidati e alle candidate che hanno deciso di mettersi in gioco e hanno contribuito in maniera determinante al risultato raggiunto. Eccellente, in un contesto già ottimo, è il risultato di Emanuele Dell'Anno e Cinzia Mastrogiovanni che ci riempie di gioia. È la dimostrazione che quando si lavora insieme per un obiettivo comune, con serietà e visione, c'è un riconoscimento chiaro. Ora – conclude – si apre una nuova fase per l’Università Agraria di Civitavecchia, che torna strumento a servizio degli iscritti e dei cittadini e non un enclave lontanissimo dagli interessi della comunità e al servizio di pochi. Una fase in cui è fondamentale voltare pagina, lasciandosi alle il passato, e avviando un percorso basato sulla trasparenza, la valorizzazione del patrimonio collettivo e l’apertura verso la comunità. Siamo convinti che Menotti Demichelis e la sua squadra sapranno dare fin da subito il segno di quel forte cambiamento che gli iscritti hanno chiaramente chiesto con il loro voto».