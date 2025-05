CIVITAVECCHIA – «La decisione dell'amministrazione Piendibene di istituire la 'ZTL rossa' nel centro cittadino è inaccettabile e dannosa per il tessuto economico e sociale di Civitavecchia». Ne sono convinti i capogruppo di FdI Massimiliano Grasso e della Lista Grasso Mirko Mecozzi, all’indomani del consiglio comunale fiume di giovedì scorso. E rincarano: «Il progetto, approvato senza un piano dettagliato sui parcheggi necessari a supportare tale iniziativa, rischia concretamente di uccidere il commercio locale e di arrecare enormi disagi ad aziende e famiglie. Lo stesso Sindaco ha ammesso di non avere ancora nemmeno individuato dove collocare l'essenziale parcheggio nella zona est – hanno spiegato – inoltre, manca totalmente allo stato attuale, non per colpa di Csp ma per una oggettiva carenza di risorse disponibili, un servizio di trasporto pubblico locale adeguato a supportare tale scelta. A questo si aggiunge il grave problema legato al futuro contratto di servizio del TPL, che dal prossimo anno sarà affidato tramite gara a un operatore che dovrà occuparsi di un vastissimo bacino, da Fiumicino fino a Civitavecchia. È impensabile che tale operatore in futuro possa garantire navette continue verso il nostro centro cittadino. Forse il Sindaco, notoriamente appassionato di ciclismo, pensa che tutti possano sempre girare in bicicletta, o magari in monopattino, vista la recente decisione di far invadere la città di monopattini, che altrove vengono vietati sempre più frequentemente, perché costituiscono un evidente pericolo per chi li usa e chi li deve schivare sui marciapiedi o nel traffico urbano».

Per questo motivo era stato presentato un emendamento per sospendere l'introduzione della ZTL Rossa, «ma la maggioranza di centrosinistra lo ha bocciato – hanno aggiunto – ignorando completamente le reali esigenze di cittadini e commercianti. Il Sindaco ha provato a dire che il secondo step del progetto, con la zona rossa, partirà tra 3-4 anni, ma intanto va avviato il procedimento che porterà a un project financing milionario, dove il privato che vincerà la gara avrà tutto l'interesse ad attivare subito i varchi per far pagare le multe ai trasgressori, che saranno incassate dal gestore del servizio. La ZTL non renderà il centro più vivibile, bensì lo desertificherà, creando disagi enormi per cittadini e attività economiche, per cui sarà un gigantesco cappio al collo. Senza contare, la cronica carenza di personale che affligge la Polizia Locale, che non riesce neppure a garantire il controllo del territorio in pieno centro, finalizzato alla sicurezza di pedoni e automobilisti, perché i pochi agenti disponibili vengono inviati a fare contravvenzioni e a verificare il numero esatto di centimetri di occupazione del suolo pubblico. Ancora una volta – hanno concluso Grasso e Mecozzi – questa amministrazione sembra interessata solo a far cassa sulle spalle dei civitavecchiesi, piuttosto che affrontare con serietà e competenza i reali problemi della città. Chiediamo immediatamente di sospendere questa scelta dannosa e avviare un confronto serio con tutte le realtà coinvolte».