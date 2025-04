CIVITAVECCHIA – È Menotti Demichelis il nuovo presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia. Degli 816 aventi diritto al voto, ieri e questa mattina si sono recati alle urne in 575.

Poi alle 15 è scattato lo spoglio. È bastata poco meno di un’ora per decretare la vittoria matematica di Demichelis, che alla fine si è imposto con uno scarto di 103 preferenze: 335 contro le 232 dell’altro candidato alla presidenza, Pasquale Marino.

Le ultime votazioni risalgono al 2015, quando venne eletto presidente Daniele De Paolis, rimasto alla guida dell’ente fino a dicembre scorso.

Entrambi i candidati alla presidenza hanno ringraziato Franco Barlafante, il commissario straordinario che ha traghettato l’ente all’importante ed atteso appuntamento elettorale.

«È il momento di voltare pagina - ha detto a caldo Demichelis - grazie alla squadra che mi ha sostenuto e al mio partito, Avs, che ha creduto nella mia candidatura». Pronto alla collaborazione anche Marino, «per riportare serenità, legalità e cercare di salvare l’Agraria».

Quali saranno i primi temi da affrontare? «Un tavolo permanente sull’uso civico tra Agraria e Comune - ha spiegato Demichelis - la riapertura delle iscrizioni a socio per rilanciare questa importantissima associazione e la presentazione di progetti per valorizzare il territorio di Civitavecchia, bellissimo, che va messo a disposizione della cittadinanza».

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO Entreranno in consiglio, in maggioranza insieme al presidente Menotti Demichelis, i consiglieri Paolo Gorla (71 preferenze), Franco Barlafante (60), Francesca Corvi (38), Maria Assunta Borgi (36), Diego Gaspari (31), Emanuele Dell’Anno (23) e Cinzia Mastrogiovanni (11). In opposizione, invece, il candidato presidente Pasquale Marino, insieme ad Antonio Cacace (52 preferenze) e Vincenzo Battilocchio (34) quest’ultimo esponente storico del Comitato cittadino Usi Civici.

IL COMMENTO DEL SINDACO «Il risultato delle urne – ha commentato il sindaco Marco Piendibene – rappresenta un chiaro segnale di cambiamento, una forte richiesta di discontinuità da parte degli iscritti all’ente. Sono certo che Menotti, mettendo a disposizione dell’Università Agraria la sua lunga esperienza, la grande umanità e la preparazione che tutti gli riconoscono, saprà imprimere una svolta significativa nella gestione dell’ente».

Il Sindaco augura a Menotti De Michelis e a tutta la sua squadra un buon lavoro, con l’auspicio di una collaborazione proficua anche con i consiglieri di minoranza, che hanno dato vita a loro volta ad una proposta in linea con il cambiamento auspicato, affinché si possa avviare una nuova fase fatta di ascolto, dialogo e concretezza, nell’interesse della collettività e dell'università.

