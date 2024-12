Una pistola e più di cinquanta grammi di droga sequestrati, tredici espulsioni e un arresto e un allontanamento per violenza di genere.

Sono solo alcuni dei dati del bilancio dei controlli che hanno impegnato la polizia di stato a ottobre a Viterbo. In questo mese dono stati disposti numerosi servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’ausilio di equipaggi della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine di Roma nonché della squadra mobile e del reparto cinofili, che si sono aggiunti all’ordinaria attività garantita quotidianamente nell’arco delle 24 ore dalle pattuglie della squadra volante.

Particolare attenzione è stata dedicata ai quartieri più sensibili della città, quali

le zone di San Faustino, del Sacrario, di Viale Trento, di Prato Giardino e di Riello,

Complessivamente sono state identificate 613 persone e controllati 340 automezzi. Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada con il ritiro di due patenti di guida e il sequestro amministrativo di un veicolo. Tre persone sono state segnalate perché inottemperanti agli obblighi imposti loro dalla misura di prevenzione dell’avviso orale di cui erano gravati.

Sono stati controllati due esercizi commerciali i cui esiti saranno oggetto di approfondimento da parte della polizia amministrativa e sono stati sequestrati 10 grammi di droga rinvenuti sulla pubblica via.

L’Ufficio immigrazione ha adottato 13 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui 6 accompagnamenti al centro di permanenza per il rimpatrio, 2 accompagnamenti alla frontiera, 4 ordini del questore e un’esecuzione come misura alternativa al trattenimento.

Sempre ad ottobre fervente è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha visto impegnati gli investigatori della squadra mobile.

Nell’ambito del settore antidroga è stato dato esecuzione ad un ripristino dell’ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di reclusione di un anno a carico di un cittadino italiano di 47 anni condannato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre sono state eseguite tre perquisizioni, due ordini di carcerazione, denunciati due uomini per il spaccio di droga, sequestrati 29 grammi di hashish, 13 di cocaina, una pistola e contestate due sanzioni amministrative sempre in materia di stupefacenti.

Sul fronte della violenza di genere è stata eseguita la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di un 46enne indagato per aver aggredito più volte l’anziana madre procurandole lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Sempre in questo ambito gli agenti hanno eseguito una custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino italiano di 48 anni.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico atti persecutori nei confronti della ex compagna, avrebbe continuato a perseguitare la donna.

Infine sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria 4 cittadini stranieri per tentato furto in abitazione ed eseguiti una decina di provvedimenti cautelari per reati contro la persona.