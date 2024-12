CIVITAVECCHIA – Nuovo caso di violenza tra le mura domestiche a Civitavecchia, che ha visto intervenire rapidamente la Polizia. I fatti risalgono allo scorso giovedì: una avrebbe subito dal compagno un’aggressione con un bastone, a seguito della quale è finita in ospedale. In piena notte, infatti, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con numerose ferite, in particolare al viso, al labbro, all’occhio e a un braccio. Inquietanti i particolari emersi durante il racconto che la donna ha fatto agli investigatori del commissariato di viale della Vittoria: a quanto pare già in passato avrebbe subito atti di violenza da parte del compagno, che questa volta si sarebbe addirittura spinto oltre, tentando di accoltellarla al collo. La Polizia si è subito messa in moto per favorire l’attivazione del percorso “codice rosso”, previsto in casi di questo tipo.