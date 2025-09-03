CERVETERI - Dopo gli affitti di case estive a Ladispoli e Cerveteri, inizia il mercato riservato agli insegnanti che arrivano da fuori regione. La zona del litorale nord, infatti, viene scelta da parecchi docenti di Napoli, Caserta e provincia per gli ottimi collegamenti ferroviari. Si stima che nelle cattedre delle due città siano almeno 200 i docenti che scelgono questo territorio e quindi, a pochi giorni dal suono della campanella, a maestre e prof che hanno assegnato la scuola aspetta il duro compito di trovarsi un alloggio, che sia un monolocale, oppure una stanza. Molte sono giovani, al primo anno di insegnamento, neanche 30enni e senza famiglia. «Ho ricevuto notizia qualche giorno fa che mi è stata assegnata la cattedra a Ladispoli - dice Miranda di Ponticelli, quartiere di Napoli- . Sto pensando a cosa fare, prendere un appartamento in affitto da ora a giugno, o fare la pendolare. Per fortuna che sono giovane, non avendo figli ho sicuramente dei vantaggi in più rispetto ad altre mie colleghe che sostengono molti sacrifici, lasciando figli e marito a casa. Scegliamo queste città perché sono ben collegate con i treni, mi sono fatti dei calcoli, deve svegliarmi alle 4 per andare poi in stazione e prendere il treno delle 5.30 da Afragola e arrivare a scuola, a Ladispoli, in tempo per iniziare la lezione».

Se da una parte c'è chi affitta locazioni, facendone tesoro, visto che la potrà rimettere sul mercato da luglio ad agosto, dall'altra chi non può permettersi un mutuo, ha un'unica soluzione di prendere in casa in affitto. Ma con tantissime difficoltà nel trovarne. Un film visto e rivisto soprattutto a Ladispoli.

