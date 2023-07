FIUMICINO - Nel corso di queste giornate, dove il principale aeroporto della Capitale è stato preso d’assalto dai vacanzieri che affollan l’hub internazionale, i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno intensificato i servizi sia per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e anche ogni forma di illegalità in tutta l’area dello scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”.

Le varie attività hanno portato alla denuncia di due persone e alla sanzione di quattro autisti mentre procacciavano clienti.

Nello specifico, nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato due viaggiatori, che in attesa del proprio volo, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria, del valore totale di circa 200 euro, occultandoli all’interno del bagaglio a mano. I due sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile del negozio mentre per i due viaggiatori è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto.

Nel corso dei controlli nei pressi del “Terminal 3 – Arrivi”, i Carabinieri hanno sorpreso quattro autisti mentre procacciavano clienti al di fuori degli stalli. Nel corso degli accertamenti i militari hanno appurato inoltre che tre degli autisti scoperti non avevano proprio alcun titolo e/o licenza. Per quest’ultimi, i militari hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. In totale, i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 8.500 euro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.