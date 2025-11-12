FIUMICINO - «Si è tenuto due giorni fa l'incontro, richiesto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali, con i vertici di ENAC e Aeroitalia per discutere delle criticità e delle prospettive legate all'avvio delle attività di autoproduzione della compagnia aerea, in particolare per quanto concerne il personale di terra (handler)», annunciano in un comunicato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo

Le scriventi organizzazioni sindacali hanno espresso ferma contrarietà e forte preoccupazione all'avvio di un servizio di autoproduzione nel sito aeroportuale di Fiumicino. Tale posizione è motivata in primis dal fatto che l'eventuale avvio avverrebbe a soli 7 mesi dal delicato e complesso passaggio delle attività da Swissport verso Airport Handling, un lasso di tempo insufficiente a garantire stabilità operativa e occupazionale.

Pur prendendo atto delle attività di Aeroitalia, è stata ribadita con forza la necessità di tutelare il perimetro occupazionale e i diritti acquisiti dei lavoratori coinvolti.

Nello specifico, sono state richieste rassicurazioni formali su alcuni punti fondamentali:

trattamento Economico / mormativo e rispetto dei profili orari. È stata posta come condizione imprescindibile che i trattamenti normativi e retributivi del personale di terra di Aeroitalia siano almeno pari a quelli previsti dal CCNL Assohandlers, al fine di evitare dumping contrattuale e garantire la dignità professionale dei lavoratori.

Mantenimento delle condizioni acquisite e garanzie precise sul mantenimento totale della retribuzione complessiva, includendo specifici benefit accessori quali parcheggio e buoni pasto.

Sono state richieste garanzie sul mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e sul rispetto degli orari previsti dal contratto a tempo indeterminato.

La presentazione di un piano industriale vincolante che garantisca i volumi di attività a tutela dell'occupazione per i lavoratori di Aeroitalia.

È stato richiesto un aggiornamento del tavolo di confronto, che dovrà essere allargato e prevedere la presenza esplicita di Aeroporti di Roma (ADR) in qualità di gestore aeroportuale e Assohandlers.

La presenza di ADR e Assohandlers è fondamentale ai fini della sottoscrizione di un Protocollo di Sito che regoli, in maniera preventiva e concordata, la gestione di eventuali futuri passaggi di attività, qualora un altro autoproduttore dovesse subentrare o sottrarre attività agli attuali handler, salvaguardando il personale.

Il tavolo di confronto con le parti è stato aggiornato e verrà riconvocato, con ogni probabilità, entro la prima settimana di dicembre.

Le OO.SS. si riservano di fornire ulteriori aggiornamenti all'esito del prossimo incontro, mantenendo alta l'attenzione sulla vertenza.

©