LADISPOLI - «Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Filippo Cristian Colacicco». Il sindaco Grando si stringe al dolore della famiglia per la terribile tragedia che si è consumata nel pomeriggio del 6 gennaio sulla Flacca, a Fondi, tra Capratica e Tumulito. Il 44enne, che stava viaggiando insieme alla moglie incinta e ai due figli, è morto praticamente sul corpo.

L’agente della Polizia locale aveva prestato servizio a Ladispoli in occasione del concerto di Nek, il 31 dicembre. «In questo momento di grande dolore non ci sono parole per descrivere un evento così tragico - ha detto Grando - I colleghi, a partire dal comandate Blasi, ricordano Cristian come una persona educata, sensibile e che amava profondamente il suo lavoro. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dell’intera Città di Ladispoli».

