ALLUMIERE - Dolore e cordoglio ad Allumiere per la perdita di Ugo Feliciani che è prematuramente scomparso e ha lasciato nel dolore la moglie Antonietta, i figli Marcello Marianna e Mario, i due nipoti Vittoria e il piccolo Alessandro, il genero Daniele e la nuora Sara. Tutto il paese si stringe intorno a loro.

Ugo era innamorato di Allumiere e faceva parte del gruppo composto da Nino Franco Parolini, Bruno Superchi, Nello Rosati e, quindi, è stato uno dei fondatori della Contrada Burò. Ugo, oltre all'amore per la sua famiglia e per la Contrada Burò aveva la passione per il calcio ed è sempre stato impegnato nell'US di Allumiere. Serio e riservato si è sempre impegnato al massimo nel lavoro e per la famiglia che adorava. Da quando è andato in pensione passava le sue giornate in campagna lavorando il terreno e ospitando sempre gli amici: chiunque passava a trovarlo si faceva a pranzo insieme. Ha sempre fatto il muratore e lavorava in maniera sopraffina. Era un uomo buono, umile e riservato, ma sempre pronto a dare una mano.

Giovedì 20 febbraio alle 11 in parrocchia sarà celebrato dal parroco don Roberto il funerale.

L'US Allumiere esprime "sincere condoglianze alla famiglia del caro Ugo Feliciani e ci stringiamo al dolore del nostro dirigente Marcello Feliciani".

Sulla pagina della Pro Loco di Allumiere (la figlia di Ugo è un membro del direttivo dell'associazione collinare) si legge invece: "Tutta la Pro Loco si unisce al dolore della nostra Marianna Feliciani e a tutta sua famiglia per la scomparsa del papà Ugo. Condoglianze".

