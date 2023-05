CIVITAVECCHIA – Ha destato molto sgomento in città la notizia della prematura scomparsa di Gianni Pietranera, che avrebbe compiuto 61 anni a giugno. Pietranera era malato da tempo e nelle ultime settimane le sue condizioni erano purtroppo ulteriormente peggiorate. Pietranera era un apprezzato assicuratore, che si era distinto nella sua professione e a Civitavecchia e non soltanto era stimato e benvoluto da sempre.

Da giovane si era distinto in ambito sportivo, nella pallanuoto, disputando numerose partite in serie A nella Snc di cui fu per diversi anni uno dei punti di forza. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11 in Cattedrale.

Alla moglie Simona, alla figlia Marta, e a tutti i familiari le più sentite condoglianze del fondatore del giornale, Massimiliano Grasso, e di tutta la nostra redazione.

