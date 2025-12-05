ALLUMIERE - Alla Biblioteca Comunale di Allumiere si è svolta sabato la seconda giornata dei laboratori di lettura dedicati ai più piccoli, un appuntamento che sta crescendo di settimana in settimana grazie alla partecipazione entusiasta delle famiglie e alla cura degli operatori culturali. L’incontro, inserito nel percorso educativo promosso dalla biblioteca, ha unito libri, creatività e sensibilizzazione sui diritti e sull’ambiente, trasformando il pomeriggio in un’occasione di gioco e scoperta.

I bambini hanno piantato piccoli alberi, un gesto semplice ma ricco di significato, che li ha avvicinati in modo concreto all’importanza della natura e al valore della cura del territorio. Hanno poi colorato i “fiori dei diritti”, attività pensata per avvicinarli in modo naturale ai principi fondamentali del rispetto, dell’ascolto e dell’amicizia. A completare il laboratorio, la lettura di alcune storie che hanno acceso l’immaginazione e offerto spunti di riflessione su temi legati alla solidarietà, alla protezione dell’ambiente e al vivere insieme.

L’atmosfera è stata allegra e partecipata: un pomeriggio in cui leggere insieme è diventato un modo per imparare, crescere e condividere emozioni. La Biblioteca Comunale conferma così il proprio ruolo di riferimento culturale e educativo per il paese, capace di creare spazi accoglienti e iniziative che coinvolgono attivamente la comunità.

L’appuntamento con i laboratori proseguirà nelle prossime settimane, con nuove proposte pensate per accompagnare i bambini verso il periodo natalizio. La biblioteca invita tutti a partecipare al prossimo incontro, certa che anche questa volta non mancheranno entusiasmo, curiosità e il piacere di stare insieme.