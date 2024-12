TOLFA - ALLUMIERE - Nelle pagine istituzionali e in quelle Facebook i comuni di Allumiere e Tolfa hanno pubblicato un'importante informativa sulla questione idrica. È pervenuta alle due amministrazioni comunali nota da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acea Ato 2 relativa a situazione consumi idrici e stato di approvvigionamento idrico nei due comuni.

"Nell’ambito del monitoraggio delle pressioni e delle portate distribuite in rete, la Scrivente informa di aver registrato negli ultimi giorni un aumento considerevole dei consumi tale da contrapporsi alla massima disponibilità idrica attesa dalle fonti e dai sistemi di approvvigionamento a servizio del territorio interessati da uno stato di severità idrica “media” imputabile ad un prolungato e significativo deficit dei cumulati pluviometrici come evidenziato dal Bollettino Informativo Osservatorio, Anno 4 N. 5 del 24/07/2024 e aggiornamento del 02/08/2024. Il Gestore ha dunque attuato misure di contrasto per contenere gli effetti di un prevedibile peggioramento della severità idrica. A tale riguardo, ove necessario, ha adottato provvedimenti di risparmio della risorsa mediante l’ottimizzazione di quella distribuita in rete al fine di preservarne e garantirne la disponibilità al bisogno delle utenze e derivare le massime portate dalle infrastrutture presenti garantendo le miscelazioni necessarie per il mantenimento dei parametri della qualità delle acque sul territorio.lo scenario, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni idrologiche e delle fonti locali, da straordinarie ondate di calore e da elevati assorbimenti idrici, non propriamente riconducibili ai scopi primari, è tale che si verifichino abbassamenti di pressioni sulle reti gestite e carenze idriche alle utenze. Si precisa che il mantenimento delle attuali forniture sta impegnando il Gestore in una costante ed oculata gestione dell’intero sistema di adduzione e di distribuzione che impone di ottimizzare le pressioni sulla rete di distribuzione. Per quanto sopra esposto, si chiede la massima collaborazione da parte di Codesta Amministrazione nel garantire il rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 97 del 27 giugno 2024 e preservare la fornitura idrica potabile agli utenti. Tuttavia, la particolare situazione meteo climatica è tale che potrebbe essere necessario dar seguito a ulteriori azioni per garantire il risparmio della risorsa idrica e renderla disponibile nei momenti di maggiore utilizzo da parte dei clienti. A tal proposito, la Scrivente comunica che potrebbe essere attuato un piano di ottimizzazione delle pressioni nelle ore notturne a garanzia della rete idrica. Sul punto, giova sottolineare che, coerentemente con quanto previsto nel vigente Regolamento di Utenza al paragrafo B.I.I. “Distribuzione dell'acqua e pressione in rete”: "la somministrazione idrica avviene nei limiti della disponibilità e compatibilmente alle possibilità della rete idrica; le pressioni in rete risentono dei consumi degli utenti e sono soggette ad aumentare nelle ore notturne, in cui solitamente si registrano valori più bassi di utilizzo; per ovviare ai problemi di abbassamenti di pressioni/mancanze di acqua puntuali, sempre che le denunciate presunte carenze di flusso idrico non dipendano da usi impropri o da altre cause attribuibili all’impianto interno, gli utenti - ove vogliano assicurarsi maggiori valori di pressione al consumo ed evitare il ripetersi dei disagi lamentati - sono tenuti a dotarsi di un apposito impianto di accumulo con relativo sistema di sollevamento preventivamente approvato da Acea Ato2".

©RIPRODUZIONE RISERVATA