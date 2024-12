VETRALLA – «Da domenica sera dai nostri rubinetti esce acqua color marrone». La segnalazione arriva da un cittadino del centro storico di Vetralla. E a far chiarezza su quanto sta accadendo arriva il comune. «Talete ci ha comunicato che un pozzo in località Setano ha subito una frana, riducendo la portata d’acqua del 30% e creando il rischio di torbidità dell’acqua».

La frana ha avuto impatto sul corretto funzionamento del servizio idrico nelle seguenti zone: zona Coop, Cassia interna, piazza Marconi, Cassia verso Viterbo e zone limitrofe. «Questa mattina - prosegue il Comune - sarà eseguito un intervento, per ripristinare la regolare erogazione d’acqua». Intanto scatta il divieto di potabilità.

Il divieto è esteso a tutta la cittadinanza e alle industrie alimentari che si trovano in Via Cappuccini, via Casal del Cel Cedro, via Casal del Pino, via Casal del Cipresso, via Casal dell’Abete, via San Michele, viale Eugenio IV, piazza Marconi, via Roma, via Pratalto, via della Pietà, via Cassia Interno, via Cimitero vecchio, via dei Funari e vicoli limitrofi fino a piazza San Francesco.

