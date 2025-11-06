ACQUAPENDENTE – Il Comune di Acquapendente informa la cittadinanza che, a seguito delle analisi effettuate dalla Asl di Viterbo, è emersa una concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nell’acqua distribuita dall’acquedotto pubblico in diverse vie del centro storico.

Con un’apposita ordinanza, l’amministrazione ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari nelle aree interessate, autorizzandone esclusivamente l’uso per l’igiene domestica (come il lavaggio di indumenti, stoviglie e ambienti) e per l’impiego negli impianti tecnologici. Le zone interessate dall’ordinanza sono: via del Capannello, Via Oriolo, via Corgnolo, via Porta San Leonardo, Via Roma, via Costa San Pietro, Vicolo del Pavone, via del Seminario, via Maidalchini, via S.M. Maddalena, via Francesco Sforza, Via C. Battisti, Via Cavour, Via XV Maggio, Via Vallefossata, Via G. Fabrizio, Via A. Sforza, Corso T. Salimbeni, Vicolo Morelli, Via T. Accorsini, via Cantorrivo, via Malintoppa, via del Rivo, via del Teatro, via Santa Vittoria,via Papiro, via Palombara, Vicolo delle Volte, via Corte Vecchia, Piazza G. Fabrizio, Piazza Costituente, Via Rugarella, Via Ruga, Via Marconi, Via Poggio Graziano, Vicolo Deserto, via al Poggio, Vicolo Erto, Vicolo degli Orti, Vicolo Stella, Vicolo Viola, via Piaggia Sant’Angelo, via Porta Sant’Angelo, Viale G. Matteotti, viale del Fiore, via del Fiore, Piazza Santa Maria Maddalena, Via Poggio Caprino, Via Poggio Caprino I°, Via P.A. Salimbeni, Piazza Oberdan, Piazza del Rigombo, Largo Sant’Agostino.

Per venire incontro alle necessità dei residenti, il Comune garantirà la distribuzione gratuita di acqua potabile presso le fontanelle pubbliche situate in Via Campo Boario e in Località Madonnina. L’amministrazione invita la cittadinanza al rispetto delle disposizioni; l’ordinanza completa per ulteriori dettagli sul sito istituzionale del Comune.

