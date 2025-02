CIVITAVECCHIA – A causa di una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura "Filtri Aurelia", oggi lunedì 17 febbraio, dalle 7:00 alle ore 23:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nel Comune di Civitavecchia. Lo comunica Acea Ato 2 specificando le zone interessate, ossia area portuale, via Aurelia, traverse comprese tra il raccordo Civitavecchia-Viterbo, via Gioacchino Rossini, via Ugo Fontanatetta e traverse. Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso piazza Antonio Vivaldi e viale Gioacchino Rossini angolo via Guido d'Arezzo.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.