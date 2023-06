LADISPOLI - Ancora Acea Ato2. Ancora problemi con le bollette. Non solo costi troppo alti, per chi ha avuto “la fortuna” di ricevere già il primo conto emesso dalla Spa, ma anche “voci” in fattura che non convincono gli utenti. Tra queste una è sicuramente quella relativa alla cauzione (si tratta solo di una prima rata) relativa al contatore. «Non mi hanno sostituito nulla, perché dovrei pagarla?», si chiedono i ladispolani.

Ma a quanto pare la richiesta di Acea sarebbe corretta. «Non tutti i contratti hanno avuto bisogno di versare il deposito cauzionale che, però - ha spiegato il delegato al servizio idrico, Filippo Moretti - non viene trasferito da Flavia Servizi ad Acea». In sostanza gli utenti dovranno versare alla nuova società che si occupa del servizio idrico il deposito cauzionale richiesto. Al contempo, la Flavia Servizi (vecchio gestore) dovrà effettuare le sue verifiche e procedere al rimborso dei depositi, all’epoca dell’attivazione dell’utenza idrica, versati dagli utenti. «Dovremo trovare la modalità per rimborsarlo», ha specificato ancora Moretti.

DOMANI SOSPENSIONE IDRICA A PALO LAZIALE

Intanto, dopo un primo rinvio, nella giornata di domani Acea procederà al manutenzione straordinaria della condotta idrica nella zona di Palo laziale. Si potrà dunque verificare la sospensione del servizio idrico dalle 8 alle 18 (sia nelle aree adiacenti la zona di Palo che nel quartiere Messico).

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: stazionamento in via del Ghirlandaio angolo via del Caravaggio - stazionamento in via Palo Laziale, 55 - fronte Eurospin - stazionamento in piazza della Rugiada.

