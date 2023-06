Una 25enne accusa un malore mentre è in casa e viene salvata dai carabinieri. E’ accaduto martedì notte quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo in servizio perlustrativo nelle campagne intorno al capoluogo, si sono imbattuti in richiesta d’aiuto di un cittadino. Il ragazzo li ha invitati ad entrare in casa dove la compagna aveva appena perso coscienza a seguito di un malore. I militari hanno compreso subito la gravità della situazione di pericolo e hanno allertato il personale sanitario. Nell’attesa dell’arrivo del 118 i carabinieri hanno praticato sulla donna controlli e manovre di primo soccorso finché non è tornata cosciente. Uno dei due militari, in particolare, le avrebbe praticato il massaggio cardiaco salvandole la vita. Il tempestivo intervento della pattuglia ha scongiurato il peggioramento e, stabilizzate così le condizioni della donna, il personale medico del 118 giunto sul posto ha potuto trasportarla in auto medica al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle. La ragazza sarebbe ancora ricoverata in ospedale dove è sottoposta ad accertamenti.