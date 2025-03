TOLFA – A Tolfa, nel meraviglioso complesso medioevale di Santa Maria di Cibona si è svolto all’interno della Chiesa il "Capitolo Congiunto del Gran Priorato d’Italia dell’Ordine Supremo Militare del Tempio di Gerusalemme". Erano presenti la Commenda di “Santa Maria dei Lumi“ di Bassano in Teverina, la Commenda “Nostra Signora delle Vittorie” di Livorno, la Commenda “Santa Croce di Gerusalemme“ di Roma , la Commenda “Celestino V“ di Sulmona, la Commenda “Tenet” di Valdarno. In una atmosfera di condivisione e di rispetto per le cariche si è svolto il capitolo congiunto guidato dal celebrante e diretto dal cerimoniere e dal cancelliere, ognuno per il ruolo di appartenenza, con ordine e rispetto del cerimoniale imposto dall’Ordine. È stato riammesso nell’Ordine un Cavaliere, sono stati accolti tre nuovi Sergenti e nominati due Ufficiali di Commenda, con un rigoroso e imponente rituale dato anche da segni e simboli che esprimono un profondo significato. Il motto dei Cavalieri Templari è: “Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome da’ gloria” viene ripetuto durante le celebrazioni, in coro, da tutti i cavalieri proprio per esaltare la volontà divina sugli uomini, tratto dal Salmo 113 della Bibbia. Finito il capitolo congiunto, il barone Norberto Klitsche de la Grange, nonché proprietario del complesso medioevale, ha offerto il pranzo ai convenuti nel salone dei ricevimenti. La Sezione di Tolfa dell’Accademia Templare-Templar Academy di Roma, che ha come Direttore la professoressa Giuseppina Esposito, partecipa ai convegni ed ai capitoli congiunti organizzando studi approfonditi su tematiche comuni. In occasione della festa di Sant’Antonio è stato organizzato un concorso grafico – pittorico per gli alunni della scuola media. È stata premiato il lavoro di una ragazza di 2B medie, Alessia Brancaleoni, e quello di Giuseppe Minandri della 3A di Tolfa. Gli obiettivi dell’Accademia Templare-Templar Academy alla formazione e diffusione della preghiera e dell’aiuto verso i più sofferenti, infatti l’Accademia si propone quale centro di ricerca innovativa, interdisciplinare e scientificamente rigorosa nel campo degli studi umanistici e delle scienze sociali, per raccogliere e valorizzare studi sulla storia medievale e, in particolare, su quella dei Cavalieri del Tempio.

