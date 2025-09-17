LADISPOLI – Ancora disagi per la pressione idrica. Si verificheranno venerdì 19 settembre in diverse zone periferiche della città. L’Amministrazione comunale proprio in queste ore ha informato i cittadini che, per eseguire un intervento di manutenzione programmato da Acea, dalle 19 di domani fino alle 5 di sabato, si potrebbero verificare abbassamenti o anche mancanze d’acqua nelle seguenti vie: Quadrante Monteroni, via della Sorgente, via Casale dei Venti, via dell’Acquedotto Statua, via delle Carciofete, via dell’Olmetto, via delle Casermette, via dei Vigneti, via degli Abeti, via Procoio di Ceri, via Aurelia, via dei Monteroni e vie limitrofe. Frazione dove per altro in questi anni gli abitanti hanno patito varie criticità. Come rende noto sempre palazzo Falcone, è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotti che stazioneranno nelle seguenti vie per tutta la durata del fuori servizio: via Casal dei Venti angolo via Amedeo Cozzi, via dell’Acquedotto Statua angolo via delle Carciofete. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it. Nell’ultimo periodo hanno invece protestato i residenti del quartiere Il Faro alle prese con i rubinetti quasi a secco in diverse fasce della giornata, soprattutto i condomini dei piani alti dei complessi condominiali. «In vicolo Ghiberti – segnala una residente – abbiamo avuto difficoltà per oltre una settimana. E così anche altre vie limitrofe qui a sud. Era accaduto anche in passato. Ci vorrebbero interventi risolutivi». E, sempre in questi giorni, molti ladispolani si sono lamentati per le bollette Acea sempre più alte.

